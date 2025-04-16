За неделю в Рязанском перинатальном центре прошли 101 роды

За прошедшую неделю в Рязанском перинатальном центре прошли 101 роды. Об этом сообщает медучреждение на странице ВКонтакте.

21 были партнерские, то есть почти каждая пятая пара вместе были на протяжении периода схваток и в момент появления малыша как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение.

«Для родов вместе с партнером в нашем центре есть все необходимое: индивидуальные родзалы, позволяющие находится вашей паре отдельно от других пациенток. Мы проводим как самостоятельные роды с партнёром, так и партнёрское кесарево сечение», — отметили в медучреждении.

В качестве партнёра на родах, согласно ФЗ N° 323, может выступать «отец ребёнка или иной член семьи», и его присутствие на родах в нашем Перинатальном центре бесплатно.

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У партнёра должно быть: