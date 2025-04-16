За неделю в Рязанском перинатальном центре прошли 101 роды

За прошедшую неделю в Рязанском перинатальном центре прошли 101 роды. Об этом сообщает медучреждение на странице ВКонтакте.
21 были партнерские, то есть почти каждая пятая пара вместе были на протяжении периода схваток и в момент появления малыша как при самостоятельных родах, так и при операции кесарево сечение.
В качестве партнёра на родах, согласно ФЗ N° 323, может выступать «отец ребёнка или иной член семьи», и его присутствие на родах в нашем Перинатальном центре бесплатно.
У партнёра должно быть:
- огромное желание и добровольное согласие участвовать в партнёрских родах;
флюорография органов грудной клетки давностью не более 6 месяцев (или рентген, или КТ органов грудной клетки),
сменная чистая одежда (любая, которая удобна, кроме шорт, ноги должны быть закрыты), сменная обувь, индивидуальный набор: маска, халат, шапочка.