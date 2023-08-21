Понедельник, 21 августа, 2023
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За час до смерти участница «Пацанок» Юлия Михайлова прислала СМС подруге

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Фото: vk.com/show_pacanki

Подруга погибшей в Рязани участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой получила от неё за час до смерти СМС, пишет StarHit.

Михайлова написала подруге: «Я устала».

Напомним, 25-летняя девушка погибла поздно вечером 19 августа, упав с 22-го этажа. ЧП случилось в доме № 18 по улице Чкалова в Рязани. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

Михайлова любила делать фотографии на большой высоте, увлекалась хождением по крышам.

В Рязань девушка приехала, чтобы начать жизнь сначала.

Ранее участница программы рассказала о проблемах Михайловой с алкоголем.

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