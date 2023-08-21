За час до смерти участница «Пацанок» Юлия Михайлова прислала СМС подруге

Подруга погибшей в Рязани участницы шоу «Пацанки» Юлии Михайловой получила от неё за час до смерти СМС, пишет StarHit.
Михайлова написала подруге: «Я устала».
Напомним, 25-летняя девушка погибла поздно вечером 19 августа, упав с 22-го этажа. ЧП случилось в доме № 18 по улице Чкалова в Рязани. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
Михайлова любила делать фотографии на большой высоте, увлекалась хождением по крышам.
В Рязань девушка приехала, чтобы начать жизнь сначала.
Ранее участница программы рассказала о проблемах Михайловой с алкоголем.