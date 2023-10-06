За 9 месяцев в Рязанской области выявили 20 случаев бешенства

За 9 месяцев 2023 года в Рязанской области зарегистрировано 20 случаев заболевания бешенством среди диких, а также домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Среди крупного рогатого скота установлено 3 случая, среди мелкого – 2. Также бешенством заразились 10 собак, три лисы, один кот и один енот.

На территории выявленных очагов в Клепиковском, Ухоловском, Пителинском, Сасовском, Рязанском, Рыбновском, Касимовском, Ермишинском, Михайловском, Сапожковском, Сараевском районах региона руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта были установлены ограничительные мероприятия (карантин).

Бешенство – острая вирусная болезнь млекопитающих, в том числе человека, характеризующаяся признаками поражения центральной нервной системы и практически неизбежной летальностью. Бешенством болеют все теплокровные животные, включая грызунов и птиц. Среди домашних животных случаи бешенства наиболее часто регистрируются среди собак, кошек, лошадей, свиней, мелкого и крупного рогатого скота. Большое количество бродячих, безнадзорных собак и кошек создает условия для переноса вируса бешенства на территорию региона.

С целью профилактики заболевания необходимо проводить ежегодную вакцинацию домашних животных против бешенства, избегать контактов с дикими и бродячими животными; в случае контакта домашнего животного с диким или бродячим, а также при первых признаках изменения в поведении животного, необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарную службу. Люди, пострадавшие от укусов животных, должны немедленно обратиться за медицинской помощью.