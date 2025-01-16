За 2 года Рязань закупила в 3 раза больше троллейбусов, чем за предыдущие 20 лет

За два года в Рязани приобрели 30 новых троллейбусов, что в 3 раза больше предыдущих 20 лет. Об этом говорится в сообщении Муниципального центра управления города.

Последний раз до этого новые машины в МУП «УРТ» приобретались дважды — в 2011 и 2013 годах. Тогда общественный транспорт Рязани удалось пополнить всего десятью троллейбусами.

Начиная с 2022 года ситуация кардинально меняется.

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Первыми ласточками стали 10 низкопольных «Адмиралов» из Энгельса и 10 белорусских МАЗов выпуска того же года.

2023 год ознаменовался выходом на рязанские улицы ещё 5 «Адмиралов».

Ещё 5 новеньких черно-белых троллейбусов сошли с конвейера Энгельского завода электрического транспорта и прибыли в Рязань в 2024 году.

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Новые троллейбусы отличаются повышенным комфортом и безопасностью. Они оборудованы системами, обеспечивающими надежность эксплуатации. Машины адаптированы для перевозки маломобильных групп населения, что делает общественный транспорт доступным для всех категорий граждан.