Жители Брянска помогли полицейскому задержать двух агрессивных мужчин

Прохожие помогли полицейскому скрутить агрессивного гражданина в Брянском регионе. Напарница стража порядка не смогла сделать ничего полезного.
Двое мужчин начали разборку с полицейским. В это время его напарница просто говорила по телефону и ничем не помогала ему. Нападавшие успели побить правоохранителя.
Тогда на помощь стражу порядка пришли очевидцы. Они стали удерживать одного агрессивного мужчину. Второго нападавшего задержал сам полицейский, пишет Регион Онлайн.
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