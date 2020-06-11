Жители Брянска помогли полицейскому задержать двух агрессивных мужчин

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Прохожие помогли полицейскому скрутить агрессивного гражданина в Брянском регионе. Напарница стража порядка не смогла сделать ничего полезного.

Двое мужчин начали разборку с полицейским. В это время его напарница просто говорила по телефону и ничем не помогала ему. Нападавшие успели побить правоохранителя.

Тогда на помощь стражу порядка пришли очевидцы. Они стали удерживать одного агрессивного мужчину. Второго нападавшего задержал сам полицейский, пишет Регион Онлайн.