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Жених избил невесту и выбил зубы, но свадьбу не отменили

В городе Петрозаводске в Карелии передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, избившего женщину. Об этом сообщает «МК Карелия».

В избиении подозревается бывший жених, а ныне муж пострадавшей. Свадьбу они сыграли в январе, а за пару месяцев перед этим и произошёл инцидент, после которого возбудили уголовное дело. Будущие молодожёны купили квартиру и решили обмыть покупку. Возникла пьяная ссора, в ходе которой жених избил невесту.

Одумавшись, агрессор положил женщину на кровать, она сообщила, что ей трудно дышать. Мужчина вызвал скорую. Выяснилось, что у невесты сломаны рёбра и выбито несколько зубов. Девушку забрали в больницу. 

После того, как пострадавшая вылечилась, жених отвёл её сначала в стоматологию, чтобы вставить зубы, а затем повёл в загс.

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