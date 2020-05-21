Юноши устроили догонялки с полицией в Воркуте

Юноши, разъезжавшие на Жигулях, устроили догонялки с правоохранителями на территории Воркуты. В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с последствиями погони.
Известно, что погоня началась после того, как подростки устроили дрифт в пределах города. Опасное вождение заметили сотрудники ДПС. Они захотели остановить нарушителей, однако последние не пожелали сдаваться.
В итоге стражам порядка пришлось примерно час гоняться за лихачами. Задержание удалось осуществить лишь после того, как юноши протаранили легковой автомобиль. Проводится проверка по факту ЧП.
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