В Курске суд избрал меру пресечения женщине, избивавшей своего ребенка в такси

В понедельник, 28 сентября, Ленинским районным судом в Курске избрана мера пресечения женщине, избивавшей своего ребенка в такси. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

22 сентября 2020 года примерно в 10:00 женщина села в такси со своим ребенком. Прямо в автомобиле 32-летняя обвиняемая начала кричать на своего ребенка и избивать его. Все происходящее записал водитель такси, а позже выложил видео в интернет.

— Все это происходило на протяжении 4-х лет. С 2016 года по 22 сентября 2020 года женщина систематически избивала своего 11-летнего сына. При этом она специально искала малозначительные поводы для срыва, — говорится в сообщении.

28 сентября женщина предстала в суде. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом следствие еще продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, перед судом предстанет не только женщина. К уголовному делу привлекут еще и органы опеки, которые допускали избиение малолетнего, и школа, которая также не обращала внимания на синяки на теле ребенка.