В Курске суд избрал меру пресечения женщине, избивавшей своего ребенка в такси

В понедельник, 28 сентября, Ленинским районным судом в Курске избрана мера пресечения женщине, избивавшей своего ребенка в такси. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
22 сентября 2020 года примерно в 10:00 женщина села в такси со своим ребенком. Прямо в автомобиле 32-летняя обвиняемая начала кричать на своего ребенка и избивать его. Все происходящее записал водитель такси, а позже выложил видео в интернет.
28 сентября женщина предстала в суде. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом следствие еще продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, перед судом предстанет не только женщина. К уголовному делу привлекут еще и органы опеки, которые допускали избиение малолетнего, и школа, которая также не обращала внимания на синяки на теле ребенка.