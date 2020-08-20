Пьяный отец напал на воспитательницу детского сада на Кубани

Вечером 19 августа в Краснодаре произошло нападение на сотрудницу детского сада. Об этом пишет «КП».

Сообщается, сначала мужчина протаранил забор детсада, потом вышел из машины и пошел забирать 4-летнего сына. По словам очевидцев, водитель был пьян.

Отец позвал ребенка, но воспитатель, почувствовав сильный запах алкоголя, не пустила мальчика. Тогда разъяренный отец стал кричать и силой отбирать малыша. В ходе конфликта ребенок заливался в истерике.

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Отмечается, что горе-родитель толкал женщину и угрожал расправой.

В полиции рассказали, что стражи порядка приезжали успокаивать разбушевавшегося мужчину. Его доставили в отдел полиции и составили административный протокол за неповиновение правоохранителям.