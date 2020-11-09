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Новости мираПроисшествия

Выяснилось, как солдат-срочник убил своих сослуживцев

Елена Лобанова

Baza получила документ, в котором оперативный дежурный рассказывает, как произошла трагедия под Воронежем. Напомним,там на военном аэродроме солдат-срочник расстрелял троих людей. 

По предварительной информации, все началось примерно в 5:20. Антон Макаров стоял в наряде, когда к нему подошел дежурный по полку Сергей Ермолаев. Между рядовым и майором началась словесная перепалка, в ходе которой срочник отобрал у своего противника табельный пистолет и выстрелил в мужчину. 

Произошедшее увидел водитель, который подбежал к Ермолаеву, чтобы оказать ему помощь. Но Макаров убил и его. Солдат также выстрелил в рядового, который через несколько часов скончался. В перестрелке был ранен и еще один срочник. Его госпитализировали в больницу. 

По информации Baza, Макаров раньше учился в Воронежском институте МВД. Но после двух лет обучения, парень ушел из ВУЗа, а затем его призвали в армию. 

— Педагоги говорят, что Макаров был вспыльчивым, недисциплинированным и чрезмерно агрессивным. А однокурсники уверяют, что он мог внезапно очень громко закричать, — рассказали журналисты. 

Mash же сообщает, что Макаров жил с бабушкой и дедушкой, так как его мать уехала в Израиль, когда мальчику было два года. После этого ребенка она больше не видела, а общалась с ним последний раз перед его уходом в армию. 

В настоящее время полицейские дежурят возле дома, где ранее проживал подозреваемый, и возле университета, так как преподаватели боятся его появления. Кроме того, правоохранительные органы ранее объявили план перехват.

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