Выяснилось, как солдат-срочник убил своих сослуживцев

Baza получила документ, в котором оперативный дежурный рассказывает, как произошла трагедия под Воронежем. Напомним,там на военном аэродроме солдат-срочник расстрелял троих людей.

По предварительной информации, все началось примерно в 5:20. Антон Макаров стоял в наряде, когда к нему подошел дежурный по полку Сергей Ермолаев. Между рядовым и майором началась словесная перепалка, в ходе которой срочник отобрал у своего противника табельный пистолет и выстрелил в мужчину.

Произошедшее увидел водитель, который подбежал к Ермолаеву, чтобы оказать ему помощь. Но Макаров убил и его. Солдат также выстрелил в рядового, который через несколько часов скончался. В перестрелке был ранен и еще один срочник. Его госпитализировали в больницу.

По информации Baza, Макаров раньше учился в Воронежском институте МВД. Но после двух лет обучения, парень ушел из ВУЗа, а затем его призвали в армию.

— Педагоги говорят, что Макаров был вспыльчивым, недисциплинированным и чрезмерно агрессивным. А однокурсники уверяют, что он мог внезапно очень громко закричать, — рассказали журналисты.

Mash же сообщает, что Макаров жил с бабушкой и дедушкой, так как его мать уехала в Израиль, когда мальчику было два года. После этого ребенка она больше не видела, а общалась с ним последний раз перед его уходом в армию.

В настоящее время полицейские дежурят возле дома, где ранее проживал подозреваемый, и возле университета, так как преподаватели боятся его появления. Кроме того, правоохранительные органы ранее объявили план перехват.