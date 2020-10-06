Возбуждены дела против лейтенанта Росгвардии, который изнасиловал ребенка

Портал «Readovka» сообщает, что в Перми заведено сразу три дела против лейтенанта Росгвардии, который якобы изнасиловал 11-летнего ребенка, вступившегося за свою мать-инвалида.

Инцидент произошел 3 сентября. Сообщается, что 24-летний мужчина гулял по городу в поисках продуктовой лавки, чтобы купить арбуз. В одном из дворов он встретил женщину, являющейся инвалидом III группы, и затащил ее в дом, чтобы изнасиловать.

Силовик срывал с нее одежду, женщина кричала, на звуки выбежал ее 11-летний сын. По данным следствия, мальчик вступился за мать, сказав, что выполнит любое желание мужчины, если тот ее отпустит. Злоумышленник надругался над ним, после чего скрылся.

Отмечается, что молодой человек признал вину в надругательстве над мальчиком, но заявил, что помнит эпизод «с отрывками».