Вторник, 6 октября, 2020
12.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Возбуждены дела против лейтенанта Росгвардии, который изнасиловал ребенка

Никита Брыкин

Портал «Readovka» сообщает, что в Перми заведено сразу три дела против лейтенанта Росгвардии, который якобы изнасиловал 11-летнего ребенка, вступившегося за свою мать-инвалида.

Инцидент произошел 3 сентября. Сообщается, что 24-летний мужчина гулял по городу в поисках продуктовой лавки, чтобы купить арбуз. В одном из дворов он встретил женщину, являющейся инвалидом III группы, и затащил ее в дом, чтобы изнасиловать.

Силовик срывал с нее одежду, женщина кричала, на звуки выбежал ее 11-летний сын. По данным следствия, мальчик вступился за мать, сказав, что выполнит любое желание мужчины, если тот ее отпустит. Злоумышленник надругался над ним, после чего скрылся.

Отмечается, что молодой человек признал вину в надругательстве над мальчиком, но заявил, что помнит эпизод «с отрывками».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани на трёх улицах отключат холодную воду

Новости Рязани
В среду, 7 октября, в домах на трёх рязанских улицах не будет холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Узнать больше

25 человек эвакуировали из загоревшейся многоэтажки в Рязани

Новости Рязани
Во вторник, 6 октября, в доме на улице Сельских Строителей произошёл пожар в квартире. О происшествии сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по...
Узнать больше

Рязанцы вновь пожаловались на запах фекалий в городе

Новости Рязани
6 октября рязанцы вновь пожаловались на неприятный запах в городе. Сообщения о запахе фекалий стали появляться вечером в социальных сетях.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Тройная доза юмора. Любителей КВН в Рязани порадовали грандиозным фестивалем

Новости Рязани
Мы ожидали КВН, и он наконец-то вернулся! После долгого «коронавирусного» перерыва 5 октября в Рязани состоялось открытие сезона Официальной Рязанской лиги КВН....
Узнать больше

В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига

Новости Рязани
В субботу, 3 октября, в ЛДС «Десант» прошла торжественная церемония открытия регионального этапа X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в...
Узнать больше

Праздник в Константинове сняли с высоты птичьего полёта

Новости Рязани
В субботу, 3 октября, в Константинове прошёл масштабный праздник в честь 125-й годовщины со дня рождения Сергея Есенина. На родину поэта прибыло...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Прогулки, сладости и вдохновение. Планируем путешествие в Воронеж вместе

Акценты
Осенняя погода радует своим теплом. Самое время задуматься о путешествии! Отличной идеей для путешествия выходного дня с РИА "7 новостей" поделилась путешественница...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в октябре

Акценты
Осень щедро дарит нам солнечные тёплые дни. Садоводы и огородники радуются им вдвойне. Ведь в хорошую погоду и работать на земле приятнее....
Узнать больше

Будущее уже наступило. Дом.ru открывает рязанцам границы новой интернет-реальности

Акценты
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+