Суббота, 6 июня, 2020
17.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Ветерана Чеченской войны избили до смерти из-за COVID-19

Алексей Агеев
-

43-летнего ветерана Чеченской войны избили до смерти в Тульской области. ЧП произошло в больнице города Новомосковска.

Мужчина, страдавший от наркозависимости, был доставлен в медучреждение 30 мая. У него диагностировали COVID-19. Кроме того, медики заявили, что пациента нужно везти на лечение в Тулу. Позднее в больницу приехала мать 43-летнего мужчины. Она нашла сына в инвалидной коляске. Он был побит. Кроме того, сын не смог ничего рассказать матери, так как на его лице была медицинская маска, которую не давали снять работники медучреждения.

Плачевное состояние здоровья мужчины медики пояснили тем, что 43-летний ветеран Чеченской кампании «воевал» с ними. Спустя некоторое время мужчину доставили в Тульскую ОКБ. Там он умер. По факту смерти пациента уже завели уголовное дело. Ведётся расследование, пишет Регион Онлайн.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В тяжёлом состоянии остаются 22 рязанца с COVID-19

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о состоянии пациентов с коронавирусом. На субботу, 6 июня, в больницах находятся 354 человека...
Узнать больше

В Рязани перенесли фестиваль «Небо России»

Новости Рязани
В Рязани перенесли фестиваль «Небо России». Об этом сообщается в официальной группе фестиваля в социальной сети ВКонтакте.  Фестиваль, как...
Узнать больше

Обновлена статистика заражения коронавирусом по районам Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани обновила статистические данные о заражении коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии. По данным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прилепин и Охлобыстин присоединились к субботнику в рязанском Есенин центре

Культура
Писатель Захар Прилепин и актёр Иван Охлобыстин приняли участие в субботнике рядом со зданием, в котором планируют разместить Есенин центр. Мероприятие прошло...
Узнать больше

В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня

Новости Рязани
В Рязани возобновили работу ярмарки выходного дня. В марте традиционные торговые площадки приостановили свою работу по распоряжению губернатора Николая Любимова. Первые ярмарки...
Узнать больше

В Рязани сняли на видео бегущего по дороге лося

Новости Рязани
Сообщается, что запись была сделана утром. Опубликовано видео в субботу, 6 июня. Лось оказался не на окраине города – он пробегал мимо НИТИ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Ирина Маненкова – о театре, лингвистике, хореографии и пэчворке

Акценты
В четверг, 4 июня, гостем прямого эфира РИА "7 новостей" в Инстаграм стала актриса Рязанского областного музыкального театра Ирина Маненкова.
Узнать больше

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+