Ветерана Чеченской войны избили до смерти из-за COVID-19

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43-летнего ветерана Чеченской войны избили до смерти в Тульской области. ЧП произошло в больнице города Новомосковска.

Мужчина, страдавший от наркозависимости, был доставлен в медучреждение 30 мая. У него диагностировали COVID-19. Кроме того, медики заявили, что пациента нужно везти на лечение в Тулу. Позднее в больницу приехала мать 43-летнего мужчины. Она нашла сына в инвалидной коляске. Он был побит. Кроме того, сын не смог ничего рассказать матери, так как на его лице была медицинская маска, которую не давали снять работники медучреждения.

Плачевное состояние здоровья мужчины медики пояснили тем, что 43-летний ветеран Чеченской кампании «воевал» с ними. Спустя некоторое время мужчину доставили в Тульскую ОКБ. Там он умер. По факту смерти пациента уже завели уголовное дело. Ведётся расследование, пишет Регион Онлайн.