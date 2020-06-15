Вахтовики устроили массовую разборку на Сахалине

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Рабочие «Велесстроя» устроили массовую разборку на сахалинском Объединенном береговом технологическом комплексе «Лунское». Об инциденте написала Readovka.

Как сообщают представители СМИ, у вахтовиков сдали нервы, потому что из-за нашествия COVID-19 мужчинам пришлось работать дольше, чем положено. Кроме того, неизвестно, что будет дальше. Заработную плату задерживают.

Уточняется. Что в обществе рабочих гнетущая атмосфера, которая перерастает в конфликты и выяснение отношений с применением физической силы. На заснятом на видео инциденте участниками драки стали четверо мужчин. Они избивали друг друга касками, ногами, руками. Точные причины разборки неизвестны.