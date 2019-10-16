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В России придумали новый способ «выбивания» долгов за ЖКХ

Новый способ «выбивания» долгов за ЖКХ придумали у городе Петрозаводске в Карелии. Об этом сообщает «Петрозаводск говорит»

К  дому злостного должника привозят акустическую систему, через которую на всю улицу мужским голосом начинают сообщить о задолженности, призывая заплатить и не позориться перед соседями. Запись зациклена и звучит в течение часа, затем систему перевозят в другое место. 

Сообщается, что акустическое воздействие на неплательщиков пока использовалось два раза по субботам, начиная с 10 часов утра. 

– Идея принадлежит директору по сбытовой деятельности карельской компании и может считаться ноу-хау, – отмечает издание.

В России подобных случаев, скорее всего, ещё не было. Только в Самаре перед домом должника ставили огромную пирамиду, сообщающую, что человек должен денег. Карельская система работает – два человека уже погасили долг, ещё трое написали заявление с просьбой о рассрочке платежей. 

О реакции соседей должников пока неизвестно, только в одном случае мужчина выбежал на улицу с криками: «А я тут при чём?». После этого раздражённый сосед сумел повлиять на неплательщика и тот «зашевелился».

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