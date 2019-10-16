В России придумали новый способ «выбивания» долгов за ЖКХ

Новый способ «выбивания» долгов за ЖКХ придумали у городе Петрозаводске в Карелии. Об этом сообщает «Петрозаводск говорит».



К дому злостного должника привозят акустическую систему, через которую на всю улицу мужским голосом начинают сообщить о задолженности, призывая заплатить и не позориться перед соседями. Запись зациклена и звучит в течение часа, затем систему перевозят в другое место.



Сообщается, что акустическое воздействие на неплательщиков пока использовалось два раза по субботам, начиная с 10 часов утра.



– Идея принадлежит директору по сбытовой деятельности карельской компании и может считаться ноу-хау, – отмечает издание.



В России подобных случаев, скорее всего, ещё не было. Только в Самаре перед домом должника ставили огромную пирамиду, сообщающую, что человек должен денег. Карельская система работает – два человека уже погасили долг, ещё трое написали заявление с просьбой о рассрочке платежей.



О реакции соседей должников пока неизвестно, только в одном случае мужчина выбежал на улицу с криками: «А я тут при чём?». После этого раздражённый сосед сумел повлиять на неплательщика и тот «зашевелился».

