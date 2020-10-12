В ближайшее время с территории России можно будет лучше всего разглядеть Марс за последние 32 года

Ночью 14 октября будет возможность разглядеть поверхность Марса лучше всего за последние 32 года, сообщает РИА «Новости».
При этом планета будет стоять настолько высоко над горизонтом, что затмит своей яркостью Сириус и Юпитер.
Планета подойдет к Земле на 62 млн километров, а ее размеры повысятся с 4,5 угловых секунд в январе до 22,5.
Специалисты отметили, что лучший месяц для наблюдения за планетой — октябрь. 14 октября можно будет увидеть яркий красноватый диск в бинокль и рассмотреть элементы поверхности Марса в телескоп с увеличением более 100 крат.