В ближайшее время с территории России можно будет лучше всего разглядеть Марс за последние 32 года

Ночью 14 октября будет возможность разглядеть поверхность Марса лучше всего за последние 32 года, сообщает РИА «Новости».

При этом планета будет стоять настолько высоко над горизонтом, что затмит своей яркостью Сириус и Юпитер.

— В средних широтах России Марс будет виден под углом зрения в 40 градусов к горизонту, а в южных широтах — на 50 градусах. Его будет легко найти на востоке и юго-востоке вечером и высоко над югом ночью. От Марс идет немигающий свет, в отличие от мерцающих звезд, — рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Планета подойдет к Земле на 62 млн километров, а ее размеры повысятся с 4,5 угловых секунд в январе до 22,5.

Специалисты отметили, что лучший месяц для наблюдения за планетой — октябрь. 14 октября можно будет увидеть яркий красноватый диск в бинокль и рассмотреть элементы поверхности Марса в телескоп с увеличением более 100 крат.

— Планета будет сиять на вечерне-ночном небе всю осень и зиму, — говорится в сообщении.