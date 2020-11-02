В Астрахани молодой водитель «Volkswagen Polo» насмерть сбил 35-летнюю женщину

В воскресенье, 1 ноября, 23-летний водитель «Volkswagen Polo» сбил 35-летнюю женщину. Пешеход скончался, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 21:00 на улице Соликамской. По предварительной информации, жительница Красноярского района переходила дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход был в зоне видимости и находился в 59-ти метрах от места происшествия. Также на пострадавшей не было светоотражающих элементов, что затруднило ее опознание водителем.

— В результате наезда на пешехода, женщина получила сильные травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавшая скончалась на месте аварии, — рассказали в пресс-службе УМВД.

По факту ДТП проводится проверка.