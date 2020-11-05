В Астрахани 23-летний парень подозревается в изнасиловании спящей знакомой

Следственный комитет по Астраханской области подозревается в изнасиловании своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 23-летний парень в октябре 2020 года в компании друзей отправился в ночной клуб. После вечеринки молодые люди решили остаться в отеле. Дело в том, что все они жители села Тумак Володарского района, поэтому хотели отправиться домой утром.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».