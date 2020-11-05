В Астрахани 23-летний парень подозревается в изнасиловании спящей знакомой

Следственный комитет по Астраханской области подозревается в изнасиловании своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 23-летний парень в октябре 2020 года в компании друзей отправился в ночной клуб. После вечеринки молодые люди решили остаться в отеле. Дело в том, что все они жители села Тумак Володарского района, поэтому хотели отправиться домой утром.

— Подозреваемый решил дождаться момента, когда его знакомая уснет. Как только этот момент настал, молодой человек изнасиловал 20-летнюю девушку. При этом пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».