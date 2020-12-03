В Архангельской области уборщики в инфекционных больницах получат дополнительные выплаты по COVID-19

В Архангельской области работники больниц, которым не выплачивают дополнительные средства за работу с коронавирусными больными, тоже начнут получать выплаты. Об этом сообщает «Северная неделя».

В частности, деньги не поступают уборщикам служебных помещений, которые обеспечивают необходимые условия для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом.

— Поддержка будет осуществляться за счет средств регионального бюджета. Ежемесячные стимулирующие выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку уборщикам инфекционных стационаров, где оказывается помощь больным новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Так, работники начнут получать 600 рублей за одну смену. Это ⅕ продолжительности рабочего дня. Соответствующее постановление уже подписано.

Оплата будет производиться за нормативную смену независимо от длительности контакта с пациентом в этот день. Данная выплата начинает действовать с 1 ноября 2020 года.