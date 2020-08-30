Трое погибли в ДТП под Курском

Три человека, в числе которых один ребенок, погибли в ДТП двух легковушек в Курском регионе. Автокатастрофа случилась в населенном пункте ранним утром 30 августа.

Минивен Opel Meriva, под управлением 38-летнего мужчины направлялся по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Воронежа. На 25-м километре трассы автомобиль столкнулся с Mercedes-Benz, ехавшим навстречу.

В результате аварии погибли оба водителя, а также 11-летний пассажир Opel Meriva.

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Причины аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, пишет РЕН ТВ.