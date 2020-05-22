Трое изнасиловали несовершеннолетнюю девочку в Обнинске

Два подростка и мужчина надругались над несовершеннолетней девушкой в Обнинске Калужской области. Это случилось во время домашней вечеринки.
Подвыпив, парни набросились на 17-летнюю знакомую и заставили заняться с ними сексом. Кроме того, правоохранители уже занимаются фактом нарушение самоизоляции.
По факту случившегося будет проводиться расследование. Специалисты проведут экспертизу и выяснят, насколько сильно пострадал девушка, сообщает Регион Онлайн.
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