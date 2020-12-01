Регионы РФ и предприятия сами определятся с работой 31 декабря — сенатор

Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Он напомнил, что правительство уже приняло решение, что 31 декабря в этом году будет рабочим в отличие от следующего года.
Рязанский подчеркнул, что губернаторов «не нужно подталкивать ни к каким решениям».