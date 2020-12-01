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Регионы РФ и предприятия сами определятся с работой 31 декабря — сенатор

7info

Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли работать 31 декабря, полагает первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

«Я думаю, что главы регионов сами решат эту проблему, как и руководители предприятий, которые, наверное, будут советоваться со своими коллективами, профсоюзами. Не надо перенапрягать ситуацию избыточной активностью», — сказал Рязанский РИА Новости.

Он напомнил, что правительство уже приняло решение, что 31 декабря в этом году будет рабочим в отличие от следующего года.

«Есть много предприятий экономического, финансового сектора, которым нужно «закрыть» этот год», — пояснил законодатель, отметив, что есть предприятия, где коллективы выйдут в полном составе на работу, поскольку это система обеспечения жизнедеятельности, а малый и средний бизнес, работающий в торговле, 31 декабря будет торговать «до последнего клиента».

Рязанский подчеркнул, что губернаторов «не нужно подталкивать ни к каким решениям».

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