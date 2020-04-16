Психологи: После нашествия COVID-19 мир ждет ментальный кризис

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Психологи уверены, что после окончания эпидемии COVID-19 мир ожидает кризис ментальных расстройств. Такую информацию узнали сотрудники компании Ipsos Mori.

Профессор Рори О’Коннор из Университета Глазго заявил, что изоляция, одиночество, тревога о здоровье, стресс, экономический упадок являются идеальными условиями для возникновения ментальных проблем. По словам специалиста, люди могут начать страдать от депрессии, психологических проблем и девиантного поведения.

Кроме того, ученый полагает, что будет наблюдаться взрывное увеличение алкоголизма, наркомании и травли в Интернете. Также ожидается появление большого количества бездомных и разведенных, сообщает News.ru.

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