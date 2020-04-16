Названы регионы с самой большой смертностью от алкоголя

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Республика Алтай стала лидером среди российских регионов по смертности после отравления алкоголем. Меньше всего людей от спиртного умирает в Башкирии, пишет News.ru.

В тройку лидеров со знаком минус вошли Республика Алтай, где от алкоголя умирают 33,2 человека на 100 тыс. населения, Пензенская область с показателем 20,1, а также Брянская область, где спиртное губит 19,5 человека на 100 000 населения.

Меньше всего пьют и умирают в Башкортостане. Здесь показатель равен 0,2 человека на 100 тысяч населения. Затем идет Ростовская область с 0,3. Замыкает тройку непьющих регионов Белгородская область. У нее показатель равен 0,4.