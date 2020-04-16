Священник объяснил, как освятить дома крашеные яйца и куличи

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Председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров объяснил, каким образом освятить крашеные яйца и куличи к Пасхе.

В первую очередь священник советует трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Затем можно окропить еду святой водой. В это время следует повторять: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». Когда святая вода отсутствует, можно перекрестить трапезу.

Иерей отметил, что унывать не стоит. Необходимо перетерпеть трудное время, сообщает News.ru.