Политолог: В РФ возможен социальный взрыв после победы над COVID-19

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Политолог Валерий Соловей заявил, что после победы над COVID-19 в России может начаться волна негатива по отношению к властям. Специалист полагает, что на данный момент государство является единственной силой, которая может бороться с коронавирусом. А по окончании пандемии или при привыкании к ней возможно проявление социального взрыва.

–… на первый план выйдет социальная проблематика: «нам нечего есть; нам негде работать; почему вы нам не даете денег; почему вы помогаете этим, но не помогаете нам?». И вот здесь классовый конфликт может развиться в своем чистом беспримесном виде, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения, – отметил эксперт.

Соловей уверен, что в России можно ожидать появления «социальной пропасти между теми, кто сохранил свои ресурсы и даже преуспел, и обездоленными и безработными». Об этом сообщает Вечерняя Казань.

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