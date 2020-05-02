Суббота, 2 мая, 2020
15.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Полицейские поймали со стрельбой лихача под Псковом

Алексей Агеев

В Уфе водитель притворился больным COVID-19, желая избежать штрафа

Новости мира
В Уфе в ночное время суток 12 экипажей ДПС устроили погоню за лихим водителем. Им пришлось догонять нарушителя, разъезжая по всему городу.
Узнать больше

Вооруженный мужчина задержал грабителя в магазине

Новости мира
В Кашире мужчина, пришедший в магазин, увидел попытку ограбления. Он пресек ее, поймав одного из преступников. Как сообщает РЕН...
Узнать больше

Гинекологу-шантажисту грозит наказание за «консультацию» в Сети

Новости мира
В Калуге сотрудники полиции заинтересовались гинекологом, вероятной жертвой которого стала местная жительница, решившая показаться врачу в период самоизоляции. Об этом пишет НТВ.
Узнать больше
-

1 мая псковским сотрудникам полиции пришлось догонять машину нарушителя и стрелять, чтобы задержать лихача. ЧП произошло на трассе Псков – Писковичи.

Правоохранители увидели на дороге кроссовер Nissan Qashqai, который двигался хаотично. Управлявший машиной шофер останавливаться после требования полицейских не стал и захотел скрыться. Началось преследование, во время которого сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Сперва стреляли предупредительно в воздух, а затем по колесам автомобиля.

В итоге водитель был задержан. Ему 54 года, от него пахло спиртным, он не стал проходить освидетельствование. Теперь мужчину ждет лишение прав на срок до двух лет, сообщают Вести.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани 600 человек с диагнозом COVID-19

Новости Рязани
Администрация Рязани обновила информацию о числе заражённых коронавирусом. По состоянию на 11 часов 2 мая в городе зарегистрировано 600 человек с подтверждённым...
Узнать больше

В Рязани пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Новости Рязани
В Рязани пропал 61-летний Сергей Викторович Мачехин. Об этом сообщается на странице ПСО «ЛизаАлерт». Дата пропажи мужчины – 2...
Узнать больше

Под Рязанью легковушка превратилась в груду металла после столкновения с ЛЭП

Новости Рязани
Утром в субботу, 2 мая, под Рязанью произошло серьёзное ДТП. После него легковой автомобиль превратился в груду металла.  По...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

Новости Рязани
Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи COVID-19

Коронавирус ТОП
В целом по России зафиксировано 9623 новых случая коронавируса. С начала пандемии заболели уже 124 054 человека. Умерли 1222 пациента, вылечились 15 013 человек.
Узнать больше

Коронавирусом в одном из районов Рязани заболели 220 человек

Коронавирус ТОП
Администрация Рязани обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам города. По состоянию на 13 часов пятницы, 1 мая,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+