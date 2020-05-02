Полицейские поймали со стрельбой лихача под Псковом

1 мая псковским сотрудникам полиции пришлось догонять машину нарушителя и стрелять, чтобы задержать лихача. ЧП произошло на трассе Псков – Писковичи.
Правоохранители увидели на дороге кроссовер Nissan Qashqai, который двигался хаотично. Управлявший машиной шофер останавливаться после требования полицейских не стал и захотел скрыться. Началось преследование, во время которого сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие. Сперва стреляли предупредительно в воздух, а затем по колесам автомобиля.
В итоге водитель был задержан. Ему 54 года, от него пахло спиртным, он не стал проходить освидетельствование. Теперь мужчину ждет лишение прав на срок до двух лет, сообщают Вести.
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