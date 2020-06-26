Подмосковный следователь собрал у близких 1 млн 700 тысяч на лечение и пропал

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В Московской области следователь собрал с родственников и приятелей один миллион и семьсот тысяч рублей, а затем исчез. Денежные средства переводились на карту правоохранителя, пишет @Lshot.

Следователь сообщил матери о том, что ему плохо в онкоцентре. Близкие, которым мужчина сказал о третьей стадии рака, взяли денег в долг, набрали кредиты, отдав необходимые средства стражу порядка. Сотрудник СКР заверил семью и друзей в том, что ему нужен курс лечения, на который не хватает полтора миллиона рублей.

По факту инцидента уже началось расследование. Удалось выяснить, что следователь в онкоцентре находиться не мог в те дни, которые были указаны в документах, потому что медцентр был закрыт в связи с карантином. При этом медики, которые поставили подписи в больничных, являются нейрохирургами. После получения данной информации полицейские стали разыскивать следователя, сообщает Вечерняя Казань.