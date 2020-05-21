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Подмосковный школьник погиб в родительской машине

Алексей Агеев
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В Московской области проводится поверка по факту гибели юноши. Молодой человек угнал машину отца и разбился на ней в ночной аварии.

ЧП произошло 20 мая примерно в час ночи. 16-летний парень, забрав ключи от иномарки Audi у своего папы отправился кататься. Около населенного пункта Есаулово парень потерял контроль над машиной, она вылетела за пределы дорожного полотна, сделала несколько переворотов и угодила в кювет.

Проезжавшие мимо автомобилисты попытались спасти юношу. Однако было уже поздно – парень умер, сообщают Вести.

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