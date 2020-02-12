На главную Новости мира

Под Челябинском мать 327 раз звонила в детскую поликлинику и вызывала ребенку врача

mock up of smart phone and girl holding it over a wooden table

Депутат Законодательного собрания по Челябинской области рассказала о вопиющем случае. По словам Ольги Мухометьяновой, одна из местных жительниц смогла дозвониться до детской поликлиники лишь на 327-й раз.

Чиновница выложила в соцсети Facebook сообщение о случае и разместила скриншот экрана телефона, на котором видны исходящие звонки.

Известно, что ЧП произошло в Златоусте. Мать двухлетнего ребенка позвонила в больницу свыше 325 раз. Главврач детской поликлиники объяснил ситуацию тем, что эпидемия гриппа захватила город, пациоентов чересчур много, сотрудников не хватает, сообщает РЕН ТВ.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...
Warning: getimagesize(https://7info.ru/wp-content/uploads/2019/06/logo-dlya-mobilnogo.jpg): could not make seekable - https://7info.ru/wp-content/uploads/2019/06/logo-dlya-mobilnogo.jpg in /var/www/7info/data/www/7info.ru/wp-content/plugins/td-cloud-library/shortcodes/header/tdb_header_logo.php on line 786

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские школьники вновь отстаивали «свою позицию»

Новости Рязани
В среду, 12 февраля, в «Точке кипения» прошел очередной этап городского конкурса органов ученического самоуправления «Своя позиция». Участие в нем принимают 19...
Узнать больше

На Масленицу в Рязани пройдёт более 30 праздничных мероприятий

Гордума
В среду, 12 февраля, прошло заседание городской антитеррористической комиссии, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина. В нем приняли участие руководители структурных подразделений горадминистрации,...
Узнать больше

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

На Окской водозаборной станции прошла встреча руководства «Водоканала» с активными рязанцами

Администрация
Встреча представителей МП «Водоканал» с активными жителями Рязани – председателями общественных организаций, ТОС Октябрьского и Советского районов состоялась 12 февраля на Окской...
Узнать больше

Рязанцев приглашают послушать «Оперный дивертисмент»

Культура
В четверг, 13 февраля, в центральной городской библиотеке имени Есенина состоится концертная программа «Оперный дивертисмент». Участие в ней...
Узнать больше

Клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную семейную акцию

Новости Рязани
В феврале клиника «Альфа-стоматология» предлагает выгодную акцию. Лечиться всей семьёй теперь гораздо удобнее. При обращении в клинику членов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Авторка, докторка, юристка. Или нужны ли нам феминитивы?

Акценты
Как думаете, сколько ошибок допущено в заголовке? Word показывает не менее трех, однако в заголовке их нет. Что вы знаете о феминитивах?...
Узнать больше

Рязанцы увидели грандиозное шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

Акценты
В пятницу, 7 февраля, в Рязани выступили прославленные фигуристы – олимпийские чемпионы, победители и призёры чемпионатов мира и Европы. Всеми любимые спортсмены...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские школьники вновь отстаивали «свою позицию»

На Масленицу в Рязани пройдёт более 30 праздничных мероприятий

Сотрудники ДПС смогут аннулировать свидетельства техосмотра