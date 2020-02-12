Под Челябинском мать 327 раз звонила в детскую поликлинику и вызывала ребенку врача

Депутат Законодательного собрания по Челябинской области рассказала о вопиющем случае. По словам Ольги Мухометьяновой, одна из местных жительниц смогла дозвониться до детской поликлиники лишь на 327-й раз.

Чиновница выложила в соцсети Facebook сообщение о случае и разместила скриншот экрана телефона, на котором видны исходящие звонки.

Известно, что ЧП произошло в Златоусте. Мать двухлетнего ребенка позвонила в больницу свыше 325 раз. Главврач детской поликлиники объяснил ситуацию тем, что эпидемия гриппа захватила город, пациоентов чересчур много, сотрудников не хватает, сообщает РЕН ТВ.