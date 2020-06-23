Перестрелка в Москве: что известно на данный момент

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Перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе. В данный момент там проводится операция по задержанию криминальных авторитетов, пишет РЕН ТВ.

Уточняется. Что криминальные лидеры встретились в одном из ресторанов. Сотрудники МВД и ФСБ организовали задержание и арестовали около 30 преступников. Некоторые были вооружены и оказали сопротивление.

В результате задержания травмированным оказался 50-летний гражданин. У мужчина нашли травму головы.