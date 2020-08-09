Пара занялась сексом на улице в Татарстане

Жители Башкирии сняли шокирующее видео в Бавлах на территории Татарстана. Им удалось запечатлеть пару, которая занималась сексом прямо на улице.

Пьяные влюбленные предавались плотским утехам около одного из магазинов. Их не смущало присутствие прохожих.

«Если честно, я в шоке. У нас в городе я такого не видел, да и здесь в Бавлах тоже не видел. Видимо, с алкоголем переборщили», – сказал очевидец событий.

Все же идиллия влюбленных была разрушена. Заметив, что прохожие их снимают на камеру, они решили скрыться, сообщает БашНьюс.