Папарацци засняли фигуру «русской Кардашьян» без фотошопа

Папарацци удалось сфотографировать известную модель Анастасию Квитко во время отдыха на пляже. Девушку часто зовут «русской Кардашьян» за роскошные формы фигуры. Однако в этот раз поклонников ждало разочарование, а хейтеров – ликование.

Дело в том, что на снимках, сделанных фотографами на одном из побережий, Квитко предстала перед общественностью без позерства и фотошопа. На кадрах видно, что девушка просто отдыхала, не зная, что ее снимают. В итоге перед глазами многомиллионной аудитории, следящей за жизнью Анастасии, она предстала в не совсем обычном виде: были видны многочисленные минусы фигуры модели.

Фото: Легион

Хейтеры успели заметить складки на животе и спине, «квадратную» попу, дряблую кожу. Они раскритиковали Анастасию за публикацию ненастоящих фотографий в Инстаграме, сообщает Wday.