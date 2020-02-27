Отец ребенка, получившего травму в детсаду, нокаутировал воспитательницу

Четырехлетний ребенок получил жесткую травму пальца в детском саду. Инцидент случился, когда мальчик пошел в раздевалку за игрушкой.

Он залез в шкафчик для одежды, и в этот момент кто-то закрыл дверь в раздевалку. В итоге был травмирован указательный палец на левой руке ребенка. Потерпевшего срочно отправили в больницу на скорой. Медики сделали операцию мальчику, однако по итогам врачебного вмешательства палец не был восстановлен до конца, пострадавший остался без части пальца.

Отец мальчика пришел в детский сад, набросился на воспитателя, взяв за шею. Затем он толкнул женщину. Она ударилась головой о стену, потеряла сознание. После этого она пришла в себя и заявила в правоохранительные органы о нападении. Руководители учреждения обвиняют сестру потерпевшего в нанесении травмы. Правоохранители ведут расследование, сообщает Вечерняя Казань.