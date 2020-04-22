Отец избитого мальчика назвал его мать неуравновешенной

Телеканал «360» пообщался с отцом шестилетнего мальчика, избитого собственной матерью в Новороссийске.
По словам мужчины, он собирается забрать ребенка к себе. Для этого необходимо оформить документы и доказать отцовство. Мужчина не регистрировал брак с матерью малыша.
«Ребенок мой, но на меня не записан. У меня другая семья была», — отметил он.
Свою бывшую подругу он назвал ненормальной. Он регулярно виделся с сыном и даже замечал синяки на теле.
«Она — неуравновешенный человек, даже больной, скорее всего. Часто была агрессивна. И с каждым годом это состояние ухудшалось», — подчеркнул мужчина.
Избитого мальчика накануне нашли в затопленной квартире, его госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
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