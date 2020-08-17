Оксана Самойлова поразила фанатов обвисшим животом и кривыми губами

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова постоянно выкладывает в Инстаграм фотографии с отдыха в Турции. Именно там сейчас находится семья, которая недавно переживала не лучшие дни: певец попал в рехаб и, как известно, изменял своей супруге. Однако все передряги в прошлом, влюблённые снова вместе и отдыхают с детьми после нашествия пандемии.

Фотографии из Турции от Оксаны и Джигана уже никого не удивляют. Но недавно в профиле Самойловой появилась серия снимков, заинтересовавшая фанатов. Дело в том, что некоторые преданные и внимательные фолловеры заметили: фото выложены в Сеть «чистыми», без фотошопа и улучшений. Именно это и напрягло подписчиков Оксаны.

Они рассмотрели на снимках неидеальность фигуры знаменитости, а также изъяны в чертах ее лица. Если быть конкретнее, фанаты Оксаны заговорили о обвисшем животе матери нескольких детей и о неровных губах девушки.

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Такие обстоятельства не понравились фолловерам. Но, видимо, Оксана Самойлова на данный момент очень счастлива. Она не обращает внимания на такие мелочи и не желает обрабатывать фото, сообщает Бимру.