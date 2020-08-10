Нервный срыв случился у несовершеннолетней дочери Ефремова

Одна из дочерей Михаила Ефремова едва не ушла из жизни из-за давления общественности и негативных эмоций, которые не давали ей спокойно жить после смертельного ДТП с участием отца.

Как сообщает КП, от смерти девушку спасли чудесные события и пожелания подписчиков. Уточняется, что девушка выложила в Сети видеоролик, под которым была очень тревожная и неоднозначная подпись.

«Я заканчиваю свое лучшее шоу», — гласила фраза на английском языке.

Такая публикация вызвала у пользователей Сети много опасений, после чего под постом дочери Ефремова стали появляться комментарии со словами поддержки, призывами беречь себя, смотреть новые сериалы и продолжать «шоу».

Спустя несколько часов дочь Ефремова вышла в Сеть и поблагодарила людей за отзывчивость и добрые слова. Она заявила, что таким отношением люди «спасли ей жизнь».