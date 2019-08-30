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Названы 4 легких метода увеличения клиренса авто

В России дороги не блещут качеством. Чтобы преодолевать ямы, ухабы и дорожные направления, многие покупают кроссоверы, внедорожники или поднимать свои автомобили. Эксперты рассказали, как легкими способами увеличить клиренс машины.

Увеличенные пружины

Во-первых, можно купить новые пружины, количество витков и жесткость которых увеличены. Такие пружины могут поднять автомобиль на несколько сантиметров. Для наиболее правильного поднятия авто рекомендуется установить улучшенные амортизаторы. Во-вторых, можно купить и поставить большие шины, а именно покрышки с высоким профилем. Однако такое увеличение не будет большим.

Бафферы

Третьим вариантом является покупка проставок под пружины. Данный способ очень распространенный и считается самым легким. Смысл такого завышения авто в том, что под пружины подкладываются резиновые шайбы. Последний метод занижения – установка силиконовых колец – бафферов. Их ставят между витками пружин и фиксируют пластиковыми хомутами. Бафферы не позволят пружине сжаться до стандартного состояния, сообщает CAR.RU.

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