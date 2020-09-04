Муж убил жену-няню в детсаду на глазах у детей в Подмосковье

Суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в убийстве жены-воспитательницы в детском саду в Воскресенске. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По словам 53-летнего местного жителя, он совершил убийство на почве ревности. Резонансный инцидент произошел 31 августа в детском учреждении на улице Чапаева.

По предварительным данным, пьяный злоумышленник перелез через забор, проник в помещение младшей группы и несколько раз ударил ножом жену. Она скончалась. Все произошло прямо на глазах у детей.

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По некоторым данным, мужчина злоупотреблял алкоголем, а его жена подала на развод.