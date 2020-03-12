Муж убил жену и три месяца жил с ее трупом в Перми

Суд вынес приговор жителю Перми, который прожил с трупом жены три месяца. Об этом пишет портал АиФ.

Злоумышленника приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Осужденного признали полностью вменяемым.

По версии следователей, убийство произошло несколько месяцев назад. Мужчина находился в квартире с убитой супругой и практически никуда не выходил. Для того, чтобы запах не почувствовали соседи он поставил рядом с телом вентилятор.

Кроме того, подсудимый по периметру тела он насыпал стиральный порошок, чтобы тело не кусали тараканы.