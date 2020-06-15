Молодая пара занялась сексом на глазах у толпы в Москве

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Молодая пара шокировала москвичей своим поступком. Влюбленные занялись сексом на Покровке. Ребята занимались плотскими утехами на глазах толпы прохожих.

Местом любовных утех была выбрана Яма – общественное пространство с амфитеатром, которое пользуется популярностью у московской молодежи. Именно там влюбленные решили публично продемонстрировать свои чувства, сообщает Readovka.

Очевидцы произошедшего засняли секс на камеру. О задержаниях не сообщается.