Мединский рассказал, как относится к откровенным сценам в кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что не против откровенных сцен в кино. Об этом он заявил RT в ходе беседы на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.



При этом Мединский уточнил, что эротика на экране должна быть оправдана режиссёрским замыслом, сделана красиво и профессионально, а сам фильм должен иметь соответствующий возрастной рейтинг.



Он также подчеркнул, что министерство культуры не должно диктовать режиссёрам, как снимать, оно должно следить за развитием российского кинематографа, чтобы фильмы нравились зрителям, а кинематографисты не нарушали российские законы.



– Вот фильм «Текст», если мне память не изменяет, получил свои «18+». Хотя там есть, по-моему, две версии, – отметил Мединский в беседе с RT.



Он также сообщил, что читал книгу Дмитрия Глуховского, по которой снят фильм, но не является поклонником произведения, а вот картина ему пришлась по душе.

