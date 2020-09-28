Мать страшно пытала детей в Омской области

В Таврическом суде Омской области состоялось слушание по делу 50-летней женщины, которая взяла под опеку двух мальчиков 12 и 14 лет и 8-летнюю девочку, пишет «Om1.ru».

По версии следствия, приемная мать в течение нескольких лет сурово наказывала детей за малейшие провинности. Учительница школьников первая забила тревогу, когда увидела синяки на телах детей. У одного из мальчиков обнаружились гематомы по всему телу.

«Ночью мог стоять в углу, спать нельзя было. Могла меня ударить по груди. Ковшиком по голове била», — рассказал школьник.

Мальчик также рассказал, как ему разбили бровь до крови железным ковшиком, за то, что он не хотел мыться в кипятке. После этого у мальчика остался шрам. Детей били постоянно. Кроме того, женщина заставляла старшего сына работать вместо себя на почте, тогда ему было 10 лет.

Насилию подвергалась и младшая дочь. Злоумышленника дергала за интимные места и сажала в кипяток.

Опекун своей вины не признает, она считает, что дети все выдумали, так как патологические вруны.