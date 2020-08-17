Маршрутку разорвало в смертельном ДТП с трактором под Псковом

Два человека погибли в результате ДТП, случившегося на территории Великолукского района Псковской области. Около деревни Переслегино не разъехались трактор и маршрутка Ford Tranzit.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель трактора. Он выехал со второстепенной дороги и устроил аварию. В результате столкновения у микроавтобуса вырвало заднюю часть, некоторые сиденья из салона вылетели на улицу.

В итоге смертельные травмы получили двое, еще четверо были травмированы. По факту случившегося ведется расследование, пишет РЕН ТВ. Уточняется, что в момент столкновения в салоне микроавтобуса было 19 человек.