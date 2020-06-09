Краснокнижного орла в Дагестане убил депутат

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Дагестанские правоохранители установили, кто убил краснокнижного орла на территории республики. Виновником смерти птицы стал местный депутат. Напомним, ранее на видео было снято, как отец и сын забили степного орла около ловушки.

Полицейские также выяснили, что размещённый в Сети инцидент с убийством птицы является не единственным. По данным правоохранителей, депутат и его сын ранее уже расправлялись с орлами, беркутами и соколами.

По факту случившегося будет проводиться новое расследование. Делом займётся СК РФ, пишет Регион Онлайн.