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Как Флойда: в Сургуте полицейский задержал женщину на пляже, встав на ее шею ногой

Алексей Агеев
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В Сургуте правоохранители задержали двух женщин, которые загорали на пляже. Тем самым они нарушили режим самоизоляции, не снятый на территории ХМАО.

В ходе задержания стражи порядка применили силовые методы. Момент задержания был заснят на видео. При просмотре можно заметить, что сперва страж порядка держит одну девушку, которая желает уйти. Потом он повалит ее на землю и придавит шею коленом, чтобы задержанная не могла сопротивляться.

Данный факт вызвал резонанс в Сети и в обществе. По факту инцидента уже началась проверка. Ситуацией занимаются СК и МВД, пишет Вечерняя Казань.

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