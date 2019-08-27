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Хоккеист СКА исполнил шикарный буллит в предсезонном матче

26 августа хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) встречался с командой Авангард (Омск). Игра проходила в рамках предсезонного турнира имени Пучкова.

Победа в матче осталась за игроками из Северной столицы. Они выиграли со счетом 3:2. После матча игроки обеих команд выполняли буллиты (штрафные броски). Тут себя прекрасно показал форвард питерцев Владимир Ткачев.

Выполняя буллит, молодой форвард обманул вратаря хитрыми действиями. Набрав высокую скорость, нападающий подкатился к воротам Игоря Бобкова (голкипер ХК Авангард), показал ему, что будет выполнять бросок шайбы из положения «между ног», а сам просто катнул снаряд, будто промахнулся. Такое исполнение вызвало восхищение у всех любителей хоккея. А пресс-служба СКА разместила ролик со штрафным броском в клубном Твиттере.

Отметим, что похожим обманным финтом (ложный бросок) забивать буллиты любит известный российский нападающий Никита Кучеров (Тампа Бэй, НХЛ). Он уже не раз огорчал вратарей таким эффектным буллитом.

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