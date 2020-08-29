Две машины протаранили подъезд в Новосибирске: погиб человек

В Новосибирске две машины протаранили подъезд дома. В результате происшествия погиб один из пассажиров. Еще одна пассажирка была серьезно травмирована.

ЧП произошло на территории микрорайона Пашино в ночь на 29 августа. Один автомобиль влетел в другой, а затем оба транспортных средства врезались в подъезд многоквартирного жилого дома.

Авария оказалась весьма серьезной. обе машины были искорежены. их пришлось на тросу оттаскивать от подъезда, чтобы освободить проход.

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Как сообщает РЕН ТВ, виновник ДТП находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Неадекватного водителя задержали. Ведется расследование.