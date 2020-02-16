Два удара, пять повреждений: россиянин избил полицейского

Пьяный мужчина избил стража порядка в отделе полиции в Москве. Хулиган нанес потерпевшему два удара, которые привели к пяти травмам.

Сперва начальник взвода ППС задержал пьяного гражданина на территории Пресненского района и привез его в отдел. Сперва мужчину обвинили в нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. затем, во время составления протокола, агрессивный задержанный набросился на правоохранителя и ударил его сперва левой ного в лицо, а затем правой ногой в бедро.

Пострадавший с переломом скулы, закрытой ЧМТ, ушибом бедра и челюсти, а также сотрясением мозга был срочно доставлен в больницу. Теперь в отношении агрессивного гражданина расследуется уголовное дело, сообщает Рамблер.