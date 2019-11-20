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Доктор из Воронежской области пояснила появление на работе в пьяном виде

Врач из Воронежской области, которая, будучи пьяной, не смогла сделать рентген пострадавшему ребенку, объяснила, почему она пришла на работу под воздействием алкоголя.

Главврач больницы заявил, что женщина пояснила свое поведение семейными обстоятельствами. Однако, по словам специалиста, такое поведение непозволительно. Доктор отметил, что такого рода инцидент в больнице произошел впервые.

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Отметим, что доктор работала лаборантом больше 10 лет. Коллеги и постоянные пациенты специалиста уверяют: раньше такого с медиком не случалось, сообщают Вести Воронеж.

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