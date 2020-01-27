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Девочка умерла по пути в школу в Подмосковье

Накануне в городе Домодедово произошла трагедия – погибла 14-летняя школьница. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, девочке стало плохо, когда она шла в школу. Как рассказали очевидцы, в какой-то момент ее походка стала неровной и через пару шагов она потеряла сознание и упала на землю.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали девочке первую помощь, попытались стабилизировать ее состояние, однако она скончалась. Вероятно, школьница страдала пороком сердца и умерла от сердечного приступа.

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